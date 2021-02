Il discorso di Draghi: ambiente, giovani e «vera parità di genere» (Di giovedì 18 febbraio 2021) ambiente, sviluppo, cultura, turismo e gender gap. Il presidente Draghi con il suo discorso programmatico prima e la replica in serata poi, conquista la politica, ottenendo la prima fiducia al Senato. Mario Draghi in Parlamento (Photo by Fabio Frustaci/AM POOL/Getty Images) Draghi: lasciamo un paese migliore ai giovani E i due titoli di giornata vengono fuori subito: “ricostruzione”, come nel dopoguerra, con i governi di unità nazionale e “euro irreversibile”. Ma non solo. Draghi emozionato, ma freddo, parla con frasi brevi, nessuna metafora e tocca tutti i temi fondamentali. Compresa l’urgenza di consegnare un Paese migliore e più giusto ai figli e ai nipoti e il senso di colpa per quel che la sua generazione ha prodotto, a differenza di ciò di cui furono capaci i ... Leggi su iodonna (Di giovedì 18 febbraio 2021), sviluppo, cultura, turismo e gender gap. Il presidentecon il suoprogrammatico prima e la replica in serata poi, conquista la politica, ottenendo la prima fiducia al Senato. Marioin Parlamento (Photo by Fabio Frustaci/AM POOL/Getty Images): lasciamo un paese migliore aiE i due titoli di giornata vengono fuori subito: “ricostruzione”, come nel dopoguerra, con i governi di unità nazionale e “euro irreversibile”. Ma non solo.emozionato, ma freddo, parla con frasi brevi, nessuna metafora e tocca tutti i temi fondamentali. Compresa l’urgenza di consegnare un Paese migliore e più giusto ai figli e ai nipoti e il senso di colpa per quel che la sua generazione ha prodotto, a differenza di ciò di cui furono capaci i ...

