Zenga e il bacio con Rosalinda, Nicolò dice cosa pensa della liaison (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il fratello di Andrea Zenga, Nicolò intervistato al GF Party ha detto cosa pensa della storia nata tra il fratello minore e l’attrice siciliana Rosalinda Cannavò Mentre nella casa questo pomeriggio i due ragazzi, Rosalinda e Andrea, si lasciano travolgere da un bacio appassionato, fuori dalla casa, al GF Party, il fratello di Andrea, Nicolò Zenga dice cosa ne pensa di questa liaison del fratello minore, che non si aspettava. Ecco cosa dice durante l’intervista: “Non pensavo sarebbe successo. Non me l’aspettavo! Erano partiti entrambi molto riservati, poi ci deve essere stato qualcosa ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il fratello di Andreaintervistato al GF Party ha dettostoria nata tra il fratello minore e l’attrice sicilianaCannavò Mentre nella casa questo pomeriggio i due ragazzi,e Andrea, si lasciano travolgere da unappassionato, fuori dalla casa, al GF Party, il fratello di Andrea,nedi questadel fratello minore, che non si aspettava. Eccodurante l’intervista: “Nonvo sarebbe successo. Non me l’aspettavo! Erano partiti entrambi molto riservati, poi ci deve essere stato qual...

pomeriggio5 : Giacomo Urtis ha dei dubbi sul bacio tra Zenga e Rosalinda... Frutto di una strategia? ?? #Pomeriggio5 - ZengaGfvip : #zengavo - drunkharryx_ : Adua e Zenga prima del limone parlavano stesi di lato e quindi non venivano ripresi bene dalle telecamere. Improvvi… - margher15454441 : Chiedo al mio amore Tommy, di far fare la gara del bacio.Chi si resisterà a baciarsi per più tempo tra Rosi-Zenga e… - barrowsforever : RT @POPcornShow_: Quando Dayane vedrà la clip del bacio tra Rosalinda e Zenga #gfvip #tzvip #rosmello #exrosmello #gflateshow -