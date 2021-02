Torre Annunziata | maxi festa di compleanno in barba al Covid | beccati dai carabinieri

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ina tutte le misure anti-in vigore, e incurante della decisione del sindaco di procedere a chiusure mirate a causa degli oltre novecento casi ancora attivi in città, aveva deciso di festeggiare il proprioin un locale di(Napoli). A ”rovinare” il momento clou al festeggiato, e al titolare dell’attività, gli agenti del locale commissariato di polizia, arrivati a interrompere laa ridosso del taglio della torta. I poliziotti, che sarebbero stati richiamati da alcuni cittadini, hanno proceduto ad identificare e multare tutti i presenti alla, quasi cinquanta persone. Stessa sorte è toccata al titolare del locale che si trova in via ...

GraziaAmelia : RT @SandorDD: L'Ansa annuncia la morte di Domenico Bertone, sindaco della Torre Annunziata che #GiancarloSiani descrisse nelle pagine dell'… - AntonellaChessa : RT @SandorDD: L'Ansa annuncia la morte di Domenico Bertone, sindaco della Torre Annunziata che #GiancarloSiani descrisse nelle pagine dell'… - guidoolimpio : RT @SandorDD: L'Ansa annuncia la morte di Domenico Bertone, sindaco della Torre Annunziata che #GiancarloSiani descrisse nelle pagine dell'… - SandorDD : L'Ansa annuncia la morte di Domenico Bertone, sindaco della Torre Annunziata che #GiancarloSiani descrisse nelle pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Torre Annunziata

È morto all'ospedale di Castellammare di Stabia, dove era ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid - 19, Domenico Bertone , ex sindaco dinella prima metà degli anni Ottanta, quando era esponente del Partito socialista italiano. Covid, a Castellammare sempre più contagiati: soprattutto tra i minorenni APPROFONDIMENTI IL ...Interrotta la festa di compleanno di Antonio Gemignani , oggi 43 anni, noto ae sul web con il soprannome "Papusciello". Divenuto famoso perchè autore di decine di video trash diventati virali. La notizia diffusa da Il Mattino. A portare gli agenti presso il ...In barba a tutte le misure anti-Covid in vigore, e incurante della decisione del sindaco di procedere a chiusure mirate a causa degli oltre novecento casi ancora attivi in citta’, aveva deciso di fest ...Torre Annunziata. Aveva quasi 73 anni, Domenico Bertone, ex sindaco di Torre Annunziata: è morto all’ospedale di Castellammare di Stabia, dove era ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid-19 ...