Diritti tv | nota Sky | “Nessuna sorpresa per la decisione del Tribunale | continua dialogo con Lega”

"Sky prende atto della decisione di oggi con cui il Tribunale di Milano, nell'ambito di un passaggio procedurale, ha disposto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo richiesto dalla Lega Serie A per il pagamento della sesta rata dei Diritti audiovisivi della stagione 2019/20 del Campionato di Serie A. Sky ottempererà alla provvisoria esecuzione del decreto in attesa del giudizio di merito". Attraverso una nota l'emittente televisiva Sky reagisce alla decisione del Tribunale di Milano in merito al pagamento dell'ultima rata di 130 milioni alla Lega Serie A riguardo i Diritti televisivi del campionato 2019-20. "Questo pronunciamento non coglie l'azienda di sorpresa e, come testimoniato anche ieri con la ...

