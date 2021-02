Barcellona-PSG di Champions League stasera in chiaro | dove vederla in TV e in streaming

Leggi su movieplayer

(Di martedì 16 febbraio 2021)alle 21:00 si gioca-PSG come match d'andata degli ottavi di finale di: eccoin TV e in-PSG, in ondaalle 21:00 in, è il match d'andata valido per gli ottavi di finale divedere la partita in TV e in? Scopriamolo nel dettaglio.in TV-PSG sarà trasmessa su Canale 5alle 21:00. In diretta dal Camp Nou va in scena la super sfida tra i catalani del fenomeno Messi e i finalisti della scorsa edizione guidati da Mbappè. La telecronaca della ...