Meteo estremo, tra Atlantico e Gelo della Siberia: è battaglia epocale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sta succedendo di tutto. In primis c’è l’Europa, colpita da quella che i Meteorologi anglosassoni definiscono “la bestia dell’est”. Ovviamente stiamo parlando del Gelo Siberiano, giunto laddove era stato ampiamente previsto e con effetti Meteo climatici facilmente identificabili: temperature in crollo verticale e nevicate diffuse. Gelo che ora ha invaso anche l’Italia. Ma ci sono novità. Manca un blocco anticiclonico, ovvero la spinta meridiana dell’Alta Pressione delle Azzorre in grado di stoppare il flusso oceanico. Ciò implica uno scorrimento settentrionale e una successiva deriva occidentale della massa d’aria gelida. Ed ecco perché i picchi massimi di freddo vanno nei Balcani, con il rischio di tempeste di neve nelle Isole dell’Egeo, ad Atene. La prima ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sta succedendo di tutto. In primis c’è l’Europa, colpita da quella che irologi anglosassoni definiscono “la bestia dell’est”. Ovviamente stiamo parlando delno, giunto laddove era stato ampiamente previsto e con effetticlimatici facilmente identificabili: temperature in crollo verticale e nevicate diffuse.che ora ha invaso anche l’Italia. Ma ci sono novità. Manca un blocco anticiclonico, ovvero la spinta meridiana dell’Alta Pressione delle Azzorre in grado di stoppare il flusso oceanico. Ciò implica uno scorrimento settentrionale e una successiva deriva occidentalemassa d’aria gelida. Ed ecco perché i picchi massimi di freddo vanno nei Balcani, con il rischio di tempeste di neve nelle Isole dell’Egeo, ad Atene. La prima ...

infoitinterno : Meteo estremo, con manovre verso il Gelo da non sottovalutare - zazoomblog : Meteo Estremo – Manovre verso il gelo da non sottovalutare - #Meteo #Estremo #Manovre #verso - Rendi19448191 : Meteo estremo, con manovre verso il Gelo da non sottovalutare: Speriamo che sia la volta buona perchè sembra quasi… - MoliPietro : Meteo Estremo – Manovre verso il gelo da non sottovalutare - CorriereQ : Meteo estremo, con manovre verso il Gelo da non sottovalutare -