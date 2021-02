Malata e sola, il racconto di Agata Reale, l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Molti ricorderanno Agata Reale, l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi – nota per gli scontri con la Celentano – è Malata: ecco la sua storia difficile. Fonte foto: webAgata Reale aveva dimostrato tutta la sua grinta e la sua tenacia già nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove il suo ‘collo del piede’ era oggetto di continue critiche da parte di Alessandra Celentanto. Ora che la vita l’ha messa davanti a una sfida ben più seria e dura dimostra ancora una volta tutta la sua grandezza. Come raccontato a Diva e Donna, gli ultimi mesi sono stati tutt’altro che facili per lei che ha scoperto di essere affetta da una leucemia acuta e che, a ... Leggi su chenews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Molti ricorderannodidiDe– nota per gli scontri con la Celentano – è: ecco la sua storia difficile. Fonte foto: webaveva dimostrato tutta la sua grinta e la sua tenacia già nella scuola didiDedove il suo ‘collo del piede’ era oggetto di continue critiche da parte di Alessandra Celentanto. Ora che la vita l’ha messa davanti a una sfida ben più seria e dura dimostra ancora una volta tutta la sua grandezza. Come raccontato a Diva e Donna, gli ultimi mesi sono stati tutt’altro che facili per lei che ha scoperto di essere affetta da una leucemia acuta e che, a ...

