M5S: bene legge su botteghe storiche, ma non rimanga scatola vuota (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – "Le botteghe storiche della nostra regione rappresentano prima di tutto un patrimonio culturale che va difeso e valorizzato in quanto portatore di storia, identita' e tradizione." "Pensare ad esse come un semplice settore da rilanciare e' riduttivo, la loro ragione di esistere va inserita in una cornice economica, culturale e turistica che oltre che di ricchezza materiale si faccia carico di un recupero della memoria storica e di un prezioso contributo per lo sviluppo del Made in Lazio". Cosi' in una nota il Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio, a proposito della legge per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche, di cui si e' parlato oggi nel corso della Commissione Sviluppo Economico. "Ogni legge dovrebbe essere frutto di una visione- ha affermato Roberta ...

