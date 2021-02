La Cina si prepara a dare il benvenuto all’anno del bufalo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Addio anno del topo, non ci mancherai. Domani, venerdì 12 febbraio, la Cina dà il benvenuto all’anno del bufalo, e prova a celebrarlo facendo i conti con uno scomodo invitato che, per il secondo anno di fila, cambia il volto del capodanno lunare cinese: il coronavirus. Il rischio che la festività faccia da amplificatore alla diffusione del Covid-19 (che al momento è considerato dal governo di Pechino sotto controllo, perché i nuovi casi sono poche decine al giorno, sebbene ci siano ancora dei focolai che preoccupano) è decisamente reale. Qualche numero: normalmente durante il capodanno cinese si registrano circa tre miliardi di spostamenti nel paese. Quest’anno, secondo quanto riporta la Cnn, se ne prevedono 1,15 miliardi. Meno che in passato, ma pur sempre parecchi. Per i cinesi i festeggiamenti per l’anno nuovo sono ... Leggi su wired (Di giovedì 11 febbraio 2021) Addio anno del topo, non ci mancherai. Domani, venerdì 12 febbraio, ladà ildel, e prova a celebrarlo facendo i conti con uno scomodo invitato che, per il secondo anno di fila, cambia il volto del capodanno lunare cinese: il coronavirus. Il rischio che la festività faccia da amplificatore alla diffusione del Covid-19 (che al momento è considerato dal governo di Pechino sotto controllo, perché i nuovi casi sono poche decine al giorno, sebbene ci siano ancora dei focolai che preoccupano) è decisamente reale. Qualche numero: normalmente durante il capodanno cinese si registrano circa tre miliardi di spostamenti nel paese. Quest’anno, secondo quanto riporta la Cnn, se ne prevedono 1,15 miliardi. Meno che in passato, ma pur sempre parecchi. Per i cinesi i festeggiamenti per l’anno nuovo sono ...

romi_andrio : RT @il_piccolo: La Cina sembra pronta a lanciare una nuova offensiva sanitaria, economica e d’immagine nell’Est Europa. L’annuncio del pres… - ZenatiDavide : Volkswagen prepara veicoli volanti in Cina: Volkswagen sta esaminando il potenziale del settore dei veicoli volanti… - il_piccolo : La Cina sembra pronta a lanciare una nuova offensiva sanitaria, economica e d’immagine nell’Est Europa. L’annuncio… - igorbrickil5S : @CremaschiG @potere_alpopolo Non se il sistema Euro-atlantico si prepara a una guerra (Russia Cina), in quel caso l… - FinanciaLounge : Ecco le opinioni di #Vontobel sulla potenza #economica della #Cina che si prepara a festeggiare l’arrivo del nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina prepara L'America è tornata, la diplomazia pure

... l'America punta lo sguardo verso il futuro e si prepara ad affrontare i quattro anni della nuova ...il Presidente USA si è soffermato appaiono di particolare interesse quelli relativi a Russia e Cina, ...

Grillo è impreciso sui Ministeri per la transizione ecologica altrui

In base alla normativa francese questo dicastero "prepara e attua la politica del governo nei ... E la Cina? Non ci risulta che in Cina ci sia un Ministero per la transizione ecologica. Dal 2018 esiste ...

China E-Files - “Stay home, stay safe”, come la Cina si prepara all'anno del Bue China-Files Gli investitori in Asia vendono oro e comprano platino

E' iniziato il capodanno cinese e molte borse sono chiuse. Sul fronte delle materie prime il petrolio si prende una pausa così come il dollaro. Mercati rincuorati dalle parole di Powell sulla disoccup ...

Per le aziende è sempre più strategico investire sul Capodanno cinese

I casi dei recenti spot di Apple e Coca-Cola pensati per salutare l'arrivo dell'anno del Bue dimostrano l'importanza del mercato del Dragone ...

... l'America punta lo sguardo verso il futuro e siad affrontare i quattro anni della nuova ...il Presidente USA si è soffermato appaiono di particolare interesse quelli relativi a Russia e, ...In base alla normativa francese questo dicastero "e attua la politica del governo nei ... E la? Non ci risulta che inci sia un Ministero per la transizione ecologica. Dal 2018 esiste ...E' iniziato il capodanno cinese e molte borse sono chiuse. Sul fronte delle materie prime il petrolio si prende una pausa così come il dollaro. Mercati rincuorati dalle parole di Powell sulla disoccup ...I casi dei recenti spot di Apple e Coca-Cola pensati per salutare l'arrivo dell'anno del Bue dimostrano l'importanza del mercato del Dragone ...