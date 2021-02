Dario Argento ha fatto il vaccino contro il Covid | una delle cose più belle della mia vita

JuliThestrange : RT @GIALLO_GIALLO: Dario Argento & pal John Carpenter - JosephMordrake : RT @GIALLO_GIALLO: Dario Argento & pal John Carpenter - AzazelKiller : RT @GIALLO_GIALLO: Dario Argento & pal John Carpenter - GianlucaOdinson : Dario Argento su Mario Draghi: 'Lo vedrei in un mio film come il Presidente degli USA' - - cardaver : RT @GIALLO_GIALLO: Dario Argento & pal John Carpenter -

Ultime Notizie dalla rete : Dario Argento

... asso dell'aviazione in guerra, allenatore a Londra di Consolini e Tosi, medaglia d'oro e d'. colonna sonora di Renzo Arbore, un cammeo diFo che recita un testo di Enzo Biagi. Tutti ...ha rivelato a Un Giorno da Pecora , su Rai Radio1, una preferenza cinematografica per Mario Draghi : secondo il Maestro del brivido, Draghi avrebbe infatti un volto perfetto da attore ...Il grande regista Dario Argento ha rivelato di aver fatto la prima dose del vaccino contro il Covid: questa esperienza è stata, secondo il Maestro, una tra le cose più belle che gli siano mai capitate ...Il regista Dario Argento ha rivelato che secondo lui Mario Draghi ha il volto da attore americano, azzardando un cast e una sceneggiatura per un suo ipotetico film con il politico come protagonista. D ...