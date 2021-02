Covid | Sileri | “Vaccino Astrazeneca efficace | ma seconda dose raccomandata dopo 12 settimane”

Leggi su dire

(Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA – “Potremo avere un ‘liberi tutti’ quando le varianti circoleranno meno, quando gran parte della popolazione sarà vaccinata, in mezzo ci sono tante tonalità di grigio, man mano che si va avanti con la vaccinazione devono esserci riaperture, sempre pronti a fare passi indietro laddove ci fossero problemi a livello locale come sta accadendo in Umbria. Un’apertura serale dei ristoranti secondo me è possibile nelle aree gialle, mentre serve ancora cautela sugli spostamenti tra regioni“. Lo afferma il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, a Radio Cusano Campus.