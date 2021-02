Vipiteno, crolla il palaghiaccio per il peso della neve. Il video del crollo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le abbondanti nevicate che nel corso degli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova le regioni del Nord Est italiano. E l’aumento delle temperature nel corso delle ultime 72 ora ha appesantito il ... sul sito. Leggi su lastampa (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le abbondanti nevicate che nel corso degli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova le regioni del Nord Est italiano. E l’aumento delle temperature nel corso delle ultime 72 ora ha appesantito il ... sul sito.

RaiNews : Fortunatamente non ci sono feriti, il Palaghiaccio 'Weihenstephan Arena' era chiuso al pubblico. Il peso della neve… - repubblica : ?? Maltempo, Palaghiaccio di Vipiteno crolla sotto la neve - 3BMeteo : ??ULTIMORA - Paura a #Vipiteno, il palaghiaccio crolla sotto il peso della #neve - CarloUlivi : In un posto dove nevica, si costruiscono strutture che non fanno scivolare la neve? #Orgoglio5stelle Il palaghiacc… - Ilconservator : RT @magicaGrmente22: Crolla sotto la neve il palaghiaccio di Vipiteno -