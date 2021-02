Spostamenti tra regioni vietate fino al 5 marzo | verso la proroga

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Molto improbabile che il 15 febbraio decada il divieto di spostamento tra regioni come previsto dal Dpcm in vigore. Il rischio varianti del coronavirus rende la situazione nuovamente allarmante.

Attese decisioni a livello centrale. A governo fatto, la decisione sulla proroga del divieto diRegioni sarà priorità assoluta per Mario Draghi e i futuri ministri e sottosegretari . Un eventuale slittamento sul giuramento del nuovo esecutivo, previsto in settimana, potrebbe ...... ci consegna anche la possibilità di una 'zona rossa' chepoche ore potrebbe ulteriormente '... negozi, attività di ristorazione, scuole, musei ma anche una stretta sugli, consentiti ...StampaSpostamenti tra regioni, si va verso la proroga del divieto- come titola il sito web repubblica.it – fino al 5 marzo. Il rischio varianti del coronavirus rende improbabile che il 15 febbraio ven ...Sugli spostamenti tra regioni in fascia gialla sarà decisiva la riunione dell'Istituto Superiore di Sanità di venerdì 12 febbraio. Fino al 15 febbraio infatti sulla ...