LIVE VOLLEY Monza-Verona 1-0 (25-16, 23-23), Superlega 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Vero VOLLEY Monza e NBV Verona si sfidano nel recupero della terza giornata di ritorno di Superlega 2020/2021. I brianzoli vanno a caccia della vittoria per chiudere la regular season al quarto posto ed evitare così il turno preliminare di Playoff. L'appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 10 febbraio. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICA Superlega 2020/2021 AGGIORNA LA DIRETTA Vero VOLLEY Monza – NBV Verona 1-0 (25-16, 23-23)

