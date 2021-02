Juventus, lite Agnelli-Conte: squalifica? Ecco cosa rischiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Juventus – La partita di ieri sera si porta dietro tante polemiche. Non per quanto visto sul campo, ma soprattutto per quanto successo a bordo campo tra Conte e Agnelli. La lite tra i due “ex” amici sta facendo parlare tanto. Infatti il tecnico nerazzurro ha mostrato il dito medio prima di entrare negli spogliatoi all’intervallo della gara, in seguito ad una serie di insulti ricevuti nel corso della prima frazione, e il presidente Agnelli inveire urlando dopo il triplice fischio finale. Juventus, cosa rischiano Agnelli e Conte Questo nuovo scontro dovrebbe seguire lo stesso iter percorso da quello tra Ibra e Lukaku con la procura Figc che attende di capire le decisioni che prenderà il giudice sportivo di Coppa Italia ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 10 febbraio 2021)– La partita di ieri sera si porta dietro tante polemiche. Non per quanto visto sul campo, ma soprattutto per quanto successo a bordo campo tra. Latra i due “ex” amici sta facendo parlare tanto. Infatti il tecnico nerazzurro ha mostrato il dito medio prima di entrare negli spogliatoi all’intervallo della gara, in seguito ad una serie di insulti ricevuti nel corso della prima frazione, e il presidenteinveire urlando dopo il triplice fischio finale.Questo nuovo scontro dovrebbe seguire lo stesso iter percorso da quello tra Ibra e Lukaku con la procura Figc che attende di capire le decisioni che prenderà il giudice sportivo di Coppa Italia ...

