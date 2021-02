Juventus-Inter (coppa Italia, 9 febbraio ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, dentro Bernardeschi e Kulusevski, Conte sceglie Eriksen e Darmian (Di martedì 9 febbraio 2021) Tutti aspettavano Cristiano Ronaldo dopo l’insolito digiuno invernale e il portoghese ha risposto con la doppietta che ha permesso alla Juve di battere 2-1 l’Inter a San Siro, una vittoria che se non è un’ipoteca verso la finale di coppa Italia le somiglia molto. I nerazzurri hanno recriminato sul rigore e sull’incredibile pasticcio difensivo che InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 9 febbraio 2021) Tutti aspettavano Cristiano Ronaldo dopo l’insolito digiuno invernale e il portoghese ha risposto con la doppietta che ha permesso alla Juve di battere 2-1 l’a San Siro, una vittoria che se non è un’ipoteca verso la finale dile somiglia molto. I nerazzurri hanno recriminato sul rigore e sull’incredibile pasticcio difensivo che InfoBetting: Scommesse Sportive e

