Atalanta Napoli | i convocati di Gattuso | out Manolas e Koulibaly | c’è Fabian Ruiz

(Di martedì 9 febbraio 2021) Rinoha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani sera contro l’: ecco la lista Rinoha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani sera contro l’valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Out, ci sonoe Osimhen. Portieri: Meret, Ospina, Contini.Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Zedadka (maglia 3), Costanzo (maglia 38).Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka,, Zielinski, Bakayoko.Attaccanti: Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi. Leggi su Calcionews24.com

A poco più di 24 ore dalla super sfida del Gewiss Stadium contro l'Atalanta per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, Gennaro Gattuso ha comunicato la lista dei convocati del suo Napoli. Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Rai Sport prima del match di coppa Italia contro il Napoli. Gian Piero Gasperini ha chiamato in causa 22 giocatori, in vista di Atalanta-Napoli, sfida valida per il ritorno delle semifinali della Coppa Italia 2020/2021. Presente Josip Ilicic.