Troppi debiti per lo Shandong Luneng | escluso dalla Champions League asiatica

Lo Shandong Luneng, club cinese dove fino a pochi mesi c'era anche l'italiano Graziano Pellé, è stato escluso dalla Champions League asiatica per i troppi debiti accumulati. La decisione ufficiale è stata presa dall'AFC, la confederazione asiatica, che ha comunicato la revoca della licenza per partecipare.

