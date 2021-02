Governo Draghi, nuove consultazioni: cosa succede adesso (Di lunedì 8 febbraio 2021) Non basta il primo giro di consultazioni. Da oggi, il premier incaricato partirà con il suo secondo giro di consultazioni che lo terranno impegno due giorni. Intanto nelle scorse ore, il premier uscente Giuseppe Conte ha rivelato che non entrerà a far parte del nuovo esecutivo. Il calendario delle consultazioni Si comincia oggi alle 15 con il gruppo Misto della Camera, a cui seguiranno il Movimento italiani all’estero, Azione, +Europa, i radicali, Noi con l’Italia, Cambiamo, Centro democratico e infine le Atonomie. Domani, martedì, si ricomincia alle 11 del mattino: i primi a incontrare Draghi saranno i ‘responsabili’, diventati famosi dopo le dimissioni di Giuseppe Conte. Poi arriveranno Leu, Italia viva, Fratelli d’Italia, Pd, Forza Italia, Lega e M5s. Una giornata piena che deciderà il futuro ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Non basta il primo giro di. Da oggi, il premier incaricato partirà con il suo secondo giro diche lo terranno impegno due giorni. Intanto nelle scorse ore, il premier uscente Giuseppe Conte ha rivelato che non entrerà a far parte del nuovo esecutivo. Il calendario delleSi comincia oggi alle 15 con il gruppo Misto della Camera, a cui seguiranno il Movimento italiani all’estero, Azione, +Europa, i radicali, Noi con l’Italia, Cambiamo, Centro democratico e infine le Atonomie. Domani, martedì, si ricomincia alle 11 del mattino: i primi a incontraresaranno i ‘responsabili’, diventati famosi dopo le dimissioni di Giuseppe Conte. Poi arriveranno Leu, Italia viva, Fratelli d’Italia, Pd, Forza Italia, Lega e M5s. Una giornata piena che deciderà il futuro ...

