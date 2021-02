Effetto Biden. Perché si scrive Macron ma si legge Merkel (Di sabato 6 febbraio 2021) Negli ultimi anni il presidente francese Emmanuel Macron si è contraddistinto in Europa per una certa assertività in politica estera. Se l’Ue arranca nella definizione di una “bussola comune”, lui va dritto per la sua strada: interventismo (vedi il Nord Africa), proposte di riforma della Nato, critiche durissime sui rapporti transatlantici, tassazione dei big tech Usa e via dicendo. Con Londra fuori dai giochi, Joe Biden alla Casa Bianca (e Roma costretta alla finestra dalla crisi), l’asse Parigi-Berlino è diventato il trattore della politica estera comunitaria. Non che fra i due manchino divergenze. Si era già notato dal botta e risposta tra Macron e Annegret Kramp-Karrembauer, ministra della difesa tedesca, lo scorso novembre. Il primo a favore dell’ “autonomia strategica” europea prima ancora dei rapporti transatlantici, la seconda ... Leggi su formiche (Di sabato 6 febbraio 2021) Negli ultimi anni il presidente francese Emmanuelsi è contraddistinto in Europa per una certa assertività in politica estera. Se l’Ue arranca nella definizione di una “bussola comune”, lui va dritto per la sua strada: interventismo (vedi il Nord Africa), proposte di riforma della Nato, critiche durissime sui rapporti transatlantici, tassazione dei big tech Usa e via dicendo. Con Londra fuori dai giochi, Joealla Casa Bianca (e Roma costretta alla finestra dalla crisi), l’asse Parigi-Berlino è diventato il trattore della politica estera comunitaria. Non che fra i due manchino divergenze. Si era già notato dal botta e risposta trae Annegret Kramp-Karrembauer, ministra della difesa tedesca, lo scorso novembre. Il primo a favore dell’ “autonomia strategica” europea prima ancora dei rapporti transatlantici, la seconda ...

