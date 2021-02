Salerno | un polo ed un premio per il talento e le arti VIDEO

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Margi Villa Del Priore, affermata regista teatrale e cinematografica, cresciuta nel teatro popolare salernitano ma poi affermatasi definitivamente in lunghi percorsi tra Parigi, Roma, Napoli, vent’anni fa ha dovuto lasciare la sua città aper trovare fortuna e successo altrove. Anche per questo oggi ha deciso di sostenere apertamente la proposta del candidato a sindaco Antonio Cammarota di realizzare nella città diuninternazionale del, in mano pubblica, con la partecipazione dei privati, delle scuole, dell’Università, delle eccellenze salernitane, per formare allei giovani e istituire corsi di formazione, borse di studio e unannuale., che ha dato i natali a tanti illustri attori, ...

