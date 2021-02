Nervi tesi Ue/Russia. Borrell: "Punto critico". Lavrov: "Situazione malsana" (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le relazioni fra Russia e Unione europea sono arrivate “a un Punto critico” anche a causa del caso Navalny, che rappresenta “il Punto più basso”. Lo ha affermato l’alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell, in apertura del suo incontro con l’omologo russo Serghei Lavrov. “Rimaniamo interconnessi non solo geograficamente, ma anche da un’ampia gamma di legami culturali, storici ed economici”, ha continuato l’alto rappresentante Ue. “Questo è il motivo della mia visita oggi, che viene effettuata in risposta al tuo gentile invito. È un’opportunità per discutere di tutto ciò che è importante per noi”, ha spiegato Borrell. Una relazione quella tra Ue e il Cremlino che Lavrov ha definito come “malsana” anche se “siamo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le relazioni frae Unione europea sono arrivate “a un” anche a causa del caso Navalny, che rappresenta “ilpiù basso”. Lo ha affermato l’alto rappresentante della politica estera Ue, Josep, in apertura del suo incontro con l’omologo russo Serghei. “Rimaniamo interconnessi non solo geograficamente, ma anche da un’ampia gamma di legami culturali, storici ed economici”, ha continuato l’alto rappresentante Ue. “Questo è il motivo della mia visita oggi, che viene effettuata in risposta al tuo gentile invito. È un’opportunità per discutere di tutto ciò che è importante per noi”, ha spiegato. Una relazione quella tra Ue e il Cremlino cheha definito come “” anche se “siamo ...

EuropaCalcio : #Lazio #Strakosha: Nervi tesi per il portiere, così #Tare pensa a sostituirlo - #EuropaCalcio - ninafroufrou : @riventheripper Crisi di nervi...mi ricorda me nei brutti momenti durante la stesura della tesi quando il computer… - ladyrosmarino : RT @lo_spiffero: Nervi tesi ai vertici della Sanità piemontese - DirkSoave : @Evariste_Gal0is @GiuliaCortese1 Credo che il buon PdR abbia i nervi un filino tesi in questi giorni. Non mi arrisc… - Sil26198566 : Nervi tesi, quasi scoperti. -

Ultime Notizie dalla rete : Nervi tesi Nervi tesi Ue/Russia. Borrell: 'Punto critico'. Lavrov: 'Situazione malsana'

Le relazioni fra Russia e Unione europea sono arrivate 'a un punto critico' anche a causa del caso Navalny, che rappresenta 'il punto più basso'. Lo ha affermato l'alto rappresentante della politica ...

Lazio Strakosha: Nervi tesi per il portiere, così Tare pensa a sostituirlo

Lazio Strakosha: Nervi tesi per il portiere, così Tare pensa a sostituirlo LAZIO STRAKOSHA - Ennesima telenovela in casa biancoceleste. Strakosha nel mirino della critica. Non sono andate giù, secondo Il Messaggero , ...

Nervi tesi Ue/Russia. Borrell: "Punto critico". Lavrov: "Situazione malsana" L'HuffPost Nervi tesi Ue/Russia. Borrell: "Punto critico". Lavrov: "Situazione malsana"

Le relazioni fra Russia e Unione europea sono arrivate “a un punto critico” anche a causa del caso Navalny, che rappresenta “il punto più basso”. Lo ha affermato l’alto rappresentante della politica e ...

Simenon... a pochi metri da casa

Che ci fa la foto di Georges Joseph Christian Simenon appesa alla parete di un piccolo, grazioso bar di una grande città del Sud Italia? E per quale ventura questo accogliente bar cittadino si trova p ...

Le relazioni fra Russia e Unione europea sono arrivate 'a un punto critico' anche a causa del caso Navalny, che rappresenta 'il punto più basso'. Lo ha affermato l'alto rappresentante della politica ...Lazio Strakosha:per il portiere, così Tare pensa a sostituirlo LAZIO STRAKOSHA - Ennesima telenovela in casa biancoceleste. Strakosha nel mirino della critica. Non sono andate giù, secondo Il Messaggero , ...Le relazioni fra Russia e Unione europea sono arrivate “a un punto critico” anche a causa del caso Navalny, che rappresenta “il punto più basso”. Lo ha affermato l’alto rappresentante della politica e ...Che ci fa la foto di Georges Joseph Christian Simenon appesa alla parete di un piccolo, grazioso bar di una grande città del Sud Italia? E per quale ventura questo accogliente bar cittadino si trova p ...