Dpcm | quando potranno riaprire i centri commerciali nel fine settimana?

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Sabato e domenica “off limits” per i. È ormai una delle misure che gli italiani hanno appreso sin dal periodo pre-natalizio. I negozi presenti all’interno dei, infatti, già dal mese di dicembre sono chiusi nel weekend potendo lavorare soltanto al lunedì al venerdì fatta eccezione per i negozi che vendono beni essenziali (farmacie, edicole, supermercati, ecc). Matornare ad aprire nel? Il provvedimento è stato inserito nell’ultimofirmato dal Presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte. Ciò significa che irimarranno chiusi nei weekend almeno sino al 5 ...

iamnotaheroine : @SexNHollyWood_ Nella zona arancione puoi uscire quando e con chi vuoi nel tuo comune senza bisogno di motivi e di… - Calvocarlo1 : @casanovaxxxxx @matteosalvinimi E basta chiuditi in casa fino a quando lo ritieni opportuno o hai bisogno di un dpcm per farlo? - THEBEST5353 : Chiedo una risposta a qualcuno che sappia rispondere: Quando finisce l'obbligo della #mascherina all'aperto ???????… - BarbieRapetz1 : RT @LiveSpinoza: Sapete quando esce il Dpcm postumo di Giuseppe Conte? [@leomorabito] - Luis_uk : @libterty_ @lanzani_max @La7tv @meloni Consegnerete il csx alle prossime elezioni se la destra farà parte di questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm quando

Orizzonte Scuola

I fatti risalgono al 30 novembre scorso,in occasione dei funerali del giovane Vincenzo ... seppur era in vigore ilanti Covid che lo vietava. Un assessore diede l ok.I fatti risalgono al 30 novembre scorso,in occasione dei funerali del giovane Vincenzo ... seppur era in vigore ilanti Covid che lo vietava. Un assessore diede l'ok. Gli agenti della ...quanto regionale, su cui ormai da tempo si registra in Toscana una totale condivisione di tutti gli enti rappresentativi, sia territoriali che regionali e governativi. “Sono state inserite nello ...“I dipendenti dei bar degli ospedali Brotzu e Businco si riuniranno in un sit-in organizzato da UilTuCs“. L’appuntamento è per martedì 9 febbraio dalle 10 alle 12.Così si legge in una nota del sindaca ...