Bilancio | Ciaccheri-Pelonzi-Del Bello-Alfonsi-Caudo | su tagli continua braccio di ferro

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma – “Si chiude la seconda settimana sulla manovra di, ancora in campo piu’ di 1000 odg e 800 emendamenti da votare. Un ostruzionismo democratico contro le scelte scellerate della Giunta Raggi di penalizzare il tessuto economico e sociale piu’ fragile della citta’.” “Chiediamo alla maggioranza ed alla Giunta di riscrivere e correggere questa manovra ascoltando le istanze poste dalle forze sociali ed economiche e dai municipi, approfittando del tempo utile di legge per l’approvazione che e’ il 30 marzo e di avviare un confronto concreto con le opposizioni e soprattutto con la citta’ volto a definire i contorni della variazione che si fara’ a seguito dei decreti ristoro.” “Su questo ultimo punto segnaliamo che ieri in Assemblea Capitolina e’ stato approvato all’unanimita’ un odg proposto dal Pd”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo del Pd capitolino Giulio ...

Ultime Notizie dalla rete : Bilancio Ciaccheri

