**Roma: morì per buche, Procura chiede processo per titolari ditta manutenzione** (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per i due titolari della ditta incaricata della manutenzione di via del Labaro, a Roma dove, il 20enne Luca Tosi Brandi nel dicembre del 2018 morì a causa delle buche mentre era a bordo della propria motocicletta. I due indagati sono accusati di omicidio stradale. L'udienza davanti al gip è fissata per il 10 maggio prossimo. “Che dei tecnici vengano mandati davanti ad un giudice per omicidio stradale a causa della mancata manutenzione dell'asfalto costituisce un fatto eccezionale, di portata storica – afferma l'avvocato Domenico Musicco, presidente dell'associazione legale di parte civile e presidente dell'Associazione vittime incidenti stradali, sul lavoro e malasanità -. Rappresenta un cambio di mentalità da parte della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Ladi Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per i duedellaincaricata della manutenzione di via del Labaro, a Roma dove, il 20enne Luca Tosi Brandi nel dicembre del 2018a causa dellementre era a bordo della propria motocicletta. I due indagati sono accusati di omicidio stradale. L'udienza davanti al gip è fissata per il 10 maggio prossimo. “Che dei tecnici vengano mandati davanti ad un giudice per omicidio stradale a causa della mancata manutenzione dell'asfalto costituisce un fatto eccezionale, di portata storica – afferma l'avvocato Domenico Musicco, presidente dell'associazione legale di parte civile e presidente dell'Associazione vittime incidenti stradali, sul lavoro e malasanità -. Rappresenta un cambio di mentalità da parte della ...

