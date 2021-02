Omicidio Willy | i fratelli Bianchi ora sono accusati di omicidio volontario | avevano voluto la morte o il grave ferimento

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Si aggrava la posizione deiMarco e Gabriele, di Mario Pincarelli e di Francesco Belleggia per l’diMonteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso in seguito a un pestaggio a calci e pugni a Colleferro nello scorso mese di settembre. Tutti gli elementi, si legge nell’ordinanza del gip di Velletri Giuseppe Boccarrato, “conducono naturalmente a ritenere che i quattro indagati non solo avessero consapevolmente accettato il rischio di uccidere“, ma colpendolo ripetutamente con una violenza sproporzionata alla volontà di arrecargli delle semplici lesioni, “avessero previsto ealternativamente lao ildella vittima”. La richiesta della ...

Leggi anche >, l'accusa è divolontario La nuova accusa è contestata in una nuova ordinanza di custodia cautelare notificata oggi ai quattro indagati dai Carabinieri del Nucleo ..., la toccante lettera della sorella: "Non ti vedrò realizzare i tuoi sogni" L'diLa morte diMonteiro Duarte , 21enne di Paliano, ha sconvolto l'Italia per la sua ...Respinte le ipotesi di rito alternativo o sconto di pena per i quattro autori dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, morto lo scorso 5 settembre.