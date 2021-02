Non sono bastati tre giorni: il contratto metalmeccanici slitta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Trattativa in salita tra Federmeccanica e sindacati Fim, Fiom e Uilm sul rinnovo del contratto dei metalmeccanici. La tre giorni di rush finale si doveva chiudere ieri ma andrà avanti oggi: l’accordo che sembrava a portata di mano è di fatto slittato. La questione salario continua a dividere le parti che al momento restano distanti: Federmeccanica ha aperto ad un aumento salariale sui 100 euro ma con l’allungamento al 2024 della vigenza contrattuale; Fim Fiom Uilm che chiedono 146 auro … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 5 febbraio 2021) Trattativa in salita tra Federmeccanica e sindacati Fim, Fiom e Uilm sul rinnovo deldei. La tredi rush finale si doveva chiudere ieri ma andrà avanti oggi: l’accordo che sembrava a portata di mano è di fattoto. La questione salario continua a dividere le parti che al momento restano distanti: Federmeccanica ha aperto ad un aumento salariale sui 100 euro ma con l’allungamento al 2024 della vigenza contrattuale; Fim Fiom Uilm che chiedono 146 auro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

borghi_claudio : In TV stanno tutti facendo ipotesi di accrocchi assurdi fra forze parlamentari opposte per fare maggioranze che non… - borghi_claudio : È vero. La chiave di tutto è stata lo scambio fra il nostro si allo scostamento e il no di FI alla riforma del MES.… - matteosalvinimi : Vi aggiorno al termine della riunione del centrodestra. Innanzitutto esprimo soddisfazione perché dopo settimane di… - Paolo_Cu : #Piazzapulita Vorrei che Sileri M5S riguardo i furbetti del vaccino facesse sue le considerazioni del presidente Mu… - TittiTummino : @matita20145 Ma perché ho aperto twitter in questo momento??? Sono molto colpita, Tiziana cara...cosa dirti? Le par… -