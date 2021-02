GF Vip | Dayane Mello straziata, arriva il commovente messaggio: “Sento la mancanza di parole…ti amo per sempre” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) GF Vip, tragico lutto per Dayane Mello, arriva un commovente messaggio: “Sento la mancanza di parole…ti amo per sempre”. Un lutto devastante ha colpito la bellissima modella Dayane Mello, che stamattina è venuta a sapere della morte del fratello Lucas, il più piccolo. Una notizia che ha scosso non solo i concorrenti in casa, ma L'articolo GF Vip Dayane Mello straziata, arriva il commovente messaggio: “Sento la mancanza di parole…ti amo per sempre” è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 3 febbraio 2021) GF Vip, tragico lutto perun: “ladiamo per”. Un lutto devastante ha colpito la bellissima modella, che stamattina è venuta a sapere della morte del fratello Lucas, il più piccolo. Una notizia che ha scosso non solo i concorrenti in casa, ma L'articolo GF Vipil: “ladiamo per” è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

