Amalfi frana, Bilotti: "Altro che tunnel, si usino bene e in fretta i fondi del Governo contro il dissesto" (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDichiarazione di Anna Bilotti, deputata salernitana del Movimento 5 Stelle, a seguito della frana verificatasi stamane ad Amalfi: «Come ormai accade con cadenza periodica, anche stavolta, le conseguenze degli eventi atmosferici sono state gravissime per la Costiera Amalfitana, mettendo in pericolo l'incolumità stessa dei cittadini, ai quali va tutta la mia vicinanza e solidarietà. Al di là dell'evento specifico verificatosi ad Amalfi – in una zona che pare fosse già stata interessata qualche anno fa da interventi al costone roccioso e rispetto ai quali sarà opportuno fare chiarezza -, il nostro territorio si dimostra giorno dopo giorno fragilissimo. Ed è un dato di fatto che le attività di tutela e di contenimento del rischio non siano all'ordine del giorno delle autorità ...

