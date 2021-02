Cortina 2021: Ghedina, ‘peccato per Goggia, poteva portare a casa un paio di medaglie’ (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Peccato per Sofia Goggia ma gli infortuni sono cose che capitano, era in uno ‘stato di grazia’ e stava arrivando all’appuntamento col mondiale con una escalation di risultati che faceva ben sperare. C’è molto rammarico perché un paio di medaglie poteva portarle a casa”. E’ il commento all’Adnkronos di Kristian Ghedina, ambassador dei mondiali, al forfait alla kermesse che prenderà il via a Cortina lunedì 8 febbraio della campionessa olimpica. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Peccato per Sofiama gli infortuni sono cose che capitano, era in uno ‘stato di grazia’ e stava arrivando all’appuntamento col mondiale con una escalation di risultati che faceva ben sperare. C’è molto rammarico perché undi medaglieportarle a”. E’ il commento all’Adnkronos di Kristian, ambassador dei mondiali, al forfait alla kermesse che prenderà il via alunedì 8 febbraio della campionessa olimpica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

