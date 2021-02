Coronavirus Nettuno | un nuovo caso Ecco la situazione aggiornata al 1 febbraio 2021

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ancora undi: il paziente non è, fortunatamente, in gravi condizioni ed è seguito in isolamento domiciliare. Sono, invece, cinque le persone guarite e due quelle dimesse dall’ospedale e seguite a casa. Gli attualmente positivi asono 324, di cui 8 ospedalizzati. su Il Corriere della Città.

