Napoli, Gattuso convoca 22 giocatori per il Parma: out Mertens e Ruiz (Di domenica 31 gennaio 2021) Napoli - L'allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha convocato 22 giocatori per la sfida casalinga contro il Parma in programma oggi alle ore 18 allo Stadio Maradona. Out l'infortunato Mertens , ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 31 gennaio 2021)- L'allenatore del, Rino, hato 22per la sfida casalinga contro ilin programma oggi alle ore 18 allo Stadio Maradona. Out l'infortunato, ...

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS Tensione in casa #Napoli: #ADL ha messo tutti nel mirino. #Gattuso e #Giuntoli non rinnoveranno… - DiMarzio : Il #Napoli conferma ufficialmente #Gattuso @SkySport - ilnapolionline : Fulvio Marrucco, Agente Fifa: “Il futuro di Gattuso? “If” dei Pink Floyd spiega al meglio il momento del Napoli” -… - infoitsport : Chiariello: 'Perché Gattuso non ha voluto Ibra? Lippi a Napoli disse testuali parole' - infoitsport : 'Ibrahimovic al Napoli, io bugiardo? Gattuso non l'ha voluto'. Il retroscena -