Sci di fondo | nuovo successo di Alexander Bolshunov nella 15 km tl della Coppa del Mondo 2021 a Falun

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ladel2020-di sci difa tappa a, in Svezia, e parte subito con una gara avvincente:15 km tl maschile con partenze ad intervalli affermazione del russo, il quale però deve soffrire fino alla fine per spuntarla di un soffio sul norvegese Simen Hegstad Krueger, mentre completa il podio, seppur a debita distanza, l’altro norvegese Sjur Roethe. Avara di soddisfazioni la gara per l’Italia: a punti solo Francesco De Fabiani, 25°, mentre sono fuori dai trenta Giandomenico Salvadori, 39°, Simone Da Prà, 41°, Davide Graz, 46°, e Paolo Ventura, 47°. Ci mette poco il russoa prendere la testacorsa: al termine del primo dei quattro ...