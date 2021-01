Ostia, donna sviene sul pianerottolo durante l’incendio: salvata dai poliziotti, ecco i particolari (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una donna di 51 anni è stata la principale vittima dell’incendio avvenuto questa notte a Ostia. Quest’ultima è stata trascinata fuori da casa tra le fiamme, dopo che, ormai esanime e già ustionata in varie parti del corpo, è stata trovata in terra sul pavimento. Leggi anche: Ostia, spaventoso incendio nella notte: donna sviene sul pianerottolo, è in gravi condizioni l’incendio e l’intervento L’episodio, è accaduto intorno alle 23:30 di ieri sera quando, gli agenti del X Distretto Lido di Roma e della Sezione Volanti, sono intervenuti in via Marino Fasan, all’interno di un lavatoio adibito ad abitazione, per una segnalazione di incendio. I poliziotti, resisi immediatamente conto della gravità della situazione e appreso che all’interno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Unadi 51 anni è stata la principale vittima delavvenuto questa notte a. Quest’ultima è stata trascinata fuori da casa tra le fiamme, dopo che, ormai esanime e già ustionata in varie parti del corpo, è stata trovata in terra sul pavimento. Leggi anche:, spaventoso incendio nella notte:sul, è in gravi condizionie l’intervento L’episodio, è accaduto intorno alle 23:30 di ieri sera quando, gli agenti del X Distretto Lido di Roma e della Sezione Volanti, sono intervenuti in via Marino Fasan, all’interno di un lavatoio adibito ad abitazione, per una segnalazione di incendio. I, resisi immediatamente conto della gravità della situazione e appreso che all’interno ...

