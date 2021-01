Rinvio cartelle e Ristori 5: Governo verso unico decreto (Di giovedì 28 gennaio 2021) La crisi di Governo, entrata nel vivo con le consultazioni presso il Quirinale, rischia di essere un vero e proprio intervento a gamba tesa sulle questioni insolute, in primis il Rinvio della scadenza per le cartelle esattoriali e il decreto Ristori 5, che nelle intenzioni del ministro Gualtieri dovrebbe essere allargato anche ai professionisti. Tuttavia il Governo è e resta in carica per i cosiddetti ‘affari correnti’, e vuole chiudere la questione dopo che Giuseppe Conte ha fatto lo stesso con un decreto sulla questione Coni-Cio che rischiava di escludere l’Italia dai Gioci Olimpici, e per la prossima settimana è atteso un nuovo decreto che contenga entrambe le misure. Rinvio cartelle esattoriali In teoria la proroga ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) La crisi di, entrata nel vivo con le consultazioni presso il Quirinale, rischia di essere un vero e proprio intervento a gamba tesa sulle questioni insolute, in primis ildella scadenza per leesattoriali e il5, che nelle intenzioni del ministro Gualtieri dovrebbe essere allargato anche ai professionisti. Tuttavia ilè e resta in carica per i cosiddetti ‘affari correnti’, e vuole chiudere la questione dopo che Giuseppe Conte ha fatto lo stesso con unsulla questione Coni-Cio che rischiava di escludere l’Italia dai Gioci Olimpici, e per la prossima settimana è atteso un nuovoche contenga entrambe le misure.esattoriali In teoria la proroga ...

