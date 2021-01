Anticipazioni Uomini e Donne 28 gennaio | sorpresa inaspettata per Gemma | cosa è successo in studio

Leggi su sologossip

(Di giovedì 28 gennaio 2021) evedremo nella puntata in onda oggi. Manca poco ad una nuova puntata di. Una puntata come sempre ricca di colpi di scena, sia per quanto riguarda il trono Classico che quello Over. Anche quest’anno, infatti, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.