Primavera, tris Juve all'Ascoli: doppietta di Bonetti (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ascoli PICENO - Non si ferma la Juve Primavera che, dopo la vittoria 4 - 0 con il Sassuolo alla ripresa del campionato, bissa con un 3 - 1 all'Ascoli in trasferta e si porta al secondo posto alle ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 27 gennaio 2021)PICENO - Non si ferma lache, dopo la vittoria 4 - 0 con il Sassuolo alla ripresa del campionato, bissa con un 3 - 1 all'in trasferta e si porta al secondo posto alle ...

sportli26181512 : #Primavera, tris Juve all'Ascoli: doppietta di Bonetti: La squadra di Bonatti regola 3-1 i marchigiani e ottiene la… - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: ?? PRIMAVERA - RECUPERO 4^ GIORNATA ??ASCOLI-JUVENTUS 1-3?? Tris per i bianconeri in casa dell' #Ascoli, ancora fermo a z… - tvdellosport : ?? PRIMAVERA - RECUPERO 4^ GIORNATA ??ASCOLI-JUVENTUS 1-3?? Tris per i bianconeri in casa dell' #Ascoli, ancora fer… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Ascoli-Juventus Primavera 1-2 - Radano evita il tris bianconero! (Diretta TV su Sportitalia) - messefrankita : RT @LaSpola1: Continua l’ecatombe di #saloni #tessili falcidiati dalle normative anti #Covid: @messefrankfurt ha deciso di annullare ogni s… -