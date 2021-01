Il confronto tra gli ultras | Insigne e Gattuso VIDEO

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Da questa sera a Napoli circola undell’incontro tra una delegazione die Lorenzoe Gennaro. Gliparlano inizialmente con, gli chiedono spiegazioni di questo atteggiamento della squadra e concludono dicendogli che deve rimanere sereno perché ha l’appoggio incondizionato della tifoseria. Poi chiedono ase lui crede nel Napoli e il tecnico risponde: «Ho una squadra forte». NAPOLI Una delegazione didel #Napoli ha incontrato Lorenzo #e Gennaro #per chiarire la posizione del tifo partenopeo: appoggio incondizionato alla squadra e al mister. – “Mister, lei ci crede in questa squadra?” – “Io ho una squadra forte!” pic.twitter.com/TI8PGQquLh — ...

Napoli – "Loré sei il padrone, noi siamo orgogliosi di te". Un confronto diretto tra tifosi e squadra, come non si vedeva da molto tempo. Questa sera all'esterno dell'Hotel Britanniche, dove gli azzur ...