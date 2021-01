Bambina morta a Palermo, il Garante apre un fascicolo anche su Facebook e Instagram: «Hanno i mezzi per accertare l’età degli utenti» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un profilo Instagram da 277 follower. Due canali YouTube, uno da 269 iscritti e un altro da 176 iscritti. E anche, a quanto sostengono i suoi genitori, un profilo TikTok. Antonella, la bimba di Palermo trovata morta nel bagno di casa, aveva profili aperti su quasi tutti i social network. Ed è per questo che il Garante per la protezione dei dati personali dopo il blocco imposto a TikTok ha deciso di aprire un fascicolo anche su Facebook e Instagram. L’obiettivo del Garante, come spiega a Open l’avvocato Guido Scorza, è avere indicazioni precise su come viene controllata l’iscrizione a questi social, entrambi di proprietà di Mark Zuckerberg. Le piattaforme ora Hanno 15 giorni di tempo per fornire una ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un profiloda 277 follower. Due canali YouTube, uno da 269 iscritti e un altro da 176 iscritti. E, a quanto sostengono i suoi genitori, un profilo TikTok. Antonella, la bimba ditrovatanel bagno di casa, aveva profili aperti su quasi tutti i social network. Ed è per questo che ilper la protezione dei dati personali dopo il blocco imposto a TikTok ha deciso di aprire unsu. L’obiettivo del, come spiega a Open l’avvocato Guido Scorza, è avere indicazioni precise su come viene controllata l’iscrizione a questi social, entrambi di proprietà di Mark Zuckerberg. Le piattaforme ora15 giorni di tempo per fornire una ...

