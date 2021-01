Le violente proteste dei contadini a Delhi

(Di martedì 26 gennaio 2021) Le autorità indiane avevano acconsentito a una protesta pacifica, ma i manifestanti non hanno rispettato i patti, si sono scontrati con la polizia e hanno fatto irruzione nel Forte rosso

Giorni di tensione in Olanda: oltre alla crisi di governo, si stanno svolgendo da tre giorni violente proteste contro le misure del lockdown anti-Covid. In grandi gruppi ed intorno all'orario d'inizio ...Il Governo olandese ha deciso negli scorsi giorni di introdurre un coprifuoco notturno per limitare i contagi provocati dal Covid-19, incendiati cassonetti, auto e biciclette ...