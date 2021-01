Giornata della Memoria, la vita di Anne Frank nei disegni di Sualzo. “Le illustrazioni aiutano il lettore a entrare in contatto con il suo mondo” (Di martedì 26 gennaio 2021) Non cancellare né sostituire, ma accompagnare. L’illustrazione, spiega Antonio Vincenti in arte Sualzo, dovrebbe rapportarsi così al testo scritto. “Creare spazi intorno alle parole e comunicare qualcosa che queste non dicono. L’immagine non deve fare né da supplente né da elemento di ridondanza. È altro”. Fumettista e disegnatore, Sualzo ha illustrato la biografia di Anne Frank – Anne Frank, la mia vita – firmata Mirjam Pressler (1940-2019), autrice e traduttrice, edito da Edizioni Sonda. Il testo, in libreria e online dal 14 gennaio, racconta la vita della ragazza delineandone i tratti caratteriali, il contesto familiare e l’impatto con il nazismo. Su tutto, i giorni passati nella casa di Prinsengracht 263, ad Amsterdam, e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Non cancellare né sostituire, ma accompagnare. L’illustrazione, spiega Antonio Vincenti in arte, dovrebbe rapportarsi così al testo scritto. “Creare spazi intorno alle parole e comunicare qualcosa che queste non dicono. L’immagine non deve fare né da supplente né da elemento di ridondanza. È altro”. Fumettista e disegnatore,ha illustrato la biografia di, la mia– firmata Mirjam Pressler (1940-2019), autrice e traduttrice, edito da Edizioni Sonda. Il testo, in libreria e online dal 14 gennaio, racconta laragazza delineandone i tratti caratteriali, il contesto familiare e l’impatto con il nazismo. Su tutto, i giorni passati nella casa di Prinsengracht 263, ad Amsterdam, e il ...

