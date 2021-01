Dopo aver fatto cadere il governo, in piena pandemia, Renzi è volato in Arabia Saudita per una conferenza a pagamento (Di martedì 26 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte questa mattina è salito al Quirinale e ha rassegnato le dimissioni. Un gesto che, se non ha colto di sorpresa tutti, ha certamente trovato impreparato almeno il senatore Matteo Renzi. Secondo quanto riporta il quotidiano Domani, in un articolo esclusivo, il senatore di Scandicci ha dovuto abbandonare di gran lena un’importante conferenza alla quale stava partecipando in Arabia Saudita per prendere parte alle consultazioni causate dalla crisi che lui stesso ha provocato. Come scrive il giornalista Emiliano Fittipaldi, autore dello scoop, il leader di Italia Viva aveva avvertiti i suoi fedelissimi tre giorni fa: “Sto tutta la settimana fuori per cose importanti, torno solo al volo se bisogna votare la relazione sulla giustizia di Alfonso Bonafede”. Renzi avrebbe abbandonato Riad ... Leggi su tpi (Di martedì 26 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte questa mattina è salito al Quirinale e ha rassegnato le dimissioni. Un gesto che, se non ha colto di sorpresa tutti, ha certamente trovato impreparato almeno il senatore Matteo. Secondo quanto riporta il quotidiano Domani, in un articolo esclusivo, il senatore di Scandicci ha dovuto abbandonare di gran lena un’importantealla quale stava partecipando inper prendere parte alle consultazioni causate dalla crisi che lui stesso ha provocato. Come scrive il giornalista Emiliano Fittipaldi, autore dello scoop, il leader di Italia Viva aveva avvertiti i suoi fedelissimi tre giorni fa: “Sto tutta la settimana fuori per cose importanti, torno solo al volo se bisogna votare la relazione sulla giustizia di Alfonso Bonafede”.avrebbe abbandonato Riad ...

