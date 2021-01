Nissan Ariya: avvistato prototipo in Giappone (Di sabato 23 gennaio 2021) La Nissan Ariya è in dirittura d’arrivo, come dimostra un prototipo avvistato in fase di collaudo per le strade del Giappone. Le forme danno un’idea di un esemplare quasi definitivo, che non si scosta molto dalle linee dei concept già presentati dalla casa nipponica. La Ariya sarà in vendita a fine 2021, e farà compagnia Leggi su periodicodaily (Di sabato 23 gennaio 2021) Laè in dirittura d’arrivo, come dimostra unin fase di collaudo per le strade del. Le forme danno un’idea di un esemplare quasi definitivo, che non si scosta molto dalle linee dei concept già presentati dalla casa nipponica. Lasarà in vendita a fine 2021, e farà compagnia

Avvistato in Giappone un prototipo della Nissan Ariya, modello di SUV elettrico il cui lancio è previsto per la fine del 2021 ...

Sono cominciati i primi test drive per la nuova Nissan Ariya, il crossover coupé di Nissan 100% elettrico. Le prove dinamiche si stanno svolgendo sulle strade di Atsugi in Giappone dove il team del ma ...

