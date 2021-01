Milan, Tomori atteso a Milano. Passi in avanti per Firpo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le due parti si sono riaggiornate per lunedì prossimo, riporta la Gazzetta dello Sport. OMNISPORT - 21 - 01 - 2021 09:37 Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le due parti si sono riaggiornate per lunedì prossimo, riporta la Gazzetta dello Sport. OMNISPORT - 21 - 01 - 2021 09:37

AntoVitiello : Contatti positivi in giornata per #Tomori, c'è l'accordo. Si avvicina lo sbarco a Milano del difensore del Chelsea #Milan - DiMarzio : #Milan, atteso nelle prossime ore #Tomori: l'obiettivo è convocarlo già per #MilanAtalanta - carlolaudisa : Il #Milan è vicinissimo a #Tomori. Mancano solo le ultime firme del #Chelsea per il prestito di 6 mesi. Il difensor… - calabrese_u : RT @86_longo: #Tomori corre verso il #Milan: la cifra del riscatto dal #Chelsea si aggira intorno ai 22/23 milioni di euro - MilanInter241 : RT @MilanInter241: #Tomori ad un passo dal #Milan. Prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro. -