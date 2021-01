Il Patriota Q sfrattato anche dal forum QResearch almeno temporaneamente | l’Apocalisse di QAnon continua

Leggi su bufale

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Non deve essere facile essere ilQ all’alba dell’insediamento di Biden. E ildalpotrebbe esserne un segnale. IlQ, un tempo idolo del maschio bianco diseredato, bellissimo e ipervirile agente segreto, capo di tutte le spie del mondo e braccio destro di Trump è riuscito in un obiettivo mica da ridere per un personaggio fantastico. Una specie di fiction interattiva e collaborativa partita dal sogno di una superspia bellissima e soave come James Bond, ritratta sottoforma di foto dal finestrino di aerei lussuosi, amico fraterno di un ipervirile Trump dal petto unto e i muscoli possenti ha cominciato a devolvere nella tragedia. Ascesa e tragedia delQ A tutta evidenza abbiamo sempre ...