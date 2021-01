**Pd: Radio Immagina, tra Bowie e il Pci parte il nuovo ‘megafono’ di casa Dem** (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen (Adnkronos) – L’Inauguration day e la crisi di governo. Il Covid e i 100 anni del Pci. Il Parlamento e la piazza. E poi Tg, approfondimenti, rassegna stampa, faccia a faccia. In mezzo, David Bowie, Beatles, Eroso Ramazzotti e Jarabe De Palo. Eccola qui Radio Immagina, l’ultima nata sulla piattaforma Immagina messa in rete dal Pd. “Un megafono a disposizione dell’Italia”, l’ha definita Nicola Zingaretti che oggi è stato l’ospite nella giornata di esordio dell’emittente. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen (Adnkronos) – L’Inauguration day e la crisi di governo. Il Covid e i 100 anni del Pci. Il Parlamento e la piazza. E poi Tg, approfondimenti, rassegna stampa, faccia a faccia. In mezzo, David, Beatles, Eroso Ramazzotti e Jarabe De Palo. Eccola qui, l’ultima nata sulla piattaformamessa in rete dal Pd. “Un megafono a disposizione dell’Italia”, l’ha definita Nicola Zingaretti che oggi è stato l’ospite nella giornata di esordio dell’emittente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

radio_milano : RT @ilgiornale: Votano Pd e 5Stelle e vengono sovvenzionati dallo Stato. La scoperta choc della consigliera leghista Silvia Sardone al camp… - RussianMike31 : RT @ultimenotizie: 'Si può rafforzare la maggioranza intorno a contenuti e progetti che hanno come obiettivo il bene del Paese. L'appello è… - raspa90 : RT @ultimenotizie: 'Si può rafforzare la maggioranza intorno a contenuti e progetti che hanno come obiettivo il bene del Paese. L'appello è… - ultimenotizie : 'Si può rafforzare la maggioranza intorno a contenuti e progetti che hanno come obiettivo il bene del Paese. L'appe… - LupoTantoBuono : Se il Senatore #ciampolillo finisse a fare il Ministro o il Sottosegretario, magari dell'agricoltura (è quello che… -

Ultime Notizie dalla rete : **Pd Radio Debutta Immagina, web radio del Pd | il manifesto Il Manifesto Governo, Conte raduna la maggioranza per 3 ore: avanti con percorso politico. Poi il premier sale al Quirinale

Più di tre ore di vertice, concluso con le forza di maggioranza che confermano le parole del presidente del consiglio: andare avanti per rendere più solida la coalizione. Nel day after della fiducia o ...

Crisi di governo, la diretta: il Pd apre alle elezioni

Più di tre ore di vertice, concluso con le forza di maggioranza che confermano le parole del presidente del consiglio: andare avanti per rendere più solida la coalizione. Nel day after della fiducia o ... Crisi di governo, dopo la fiducia ‘raccogliticcia’ al Senato è ancora caos. Il Pd apre alle elezioni: “La maggioranza c’è, ma non si governa così” Una maggioranza stretta, ‘raccogliticcia‘: questo ...