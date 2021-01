Napoli, contro la Juventus servirà un'impresa. I 6 goal alla Fiorentina non ingannino (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Napoli, contro a Juve, si gioca la possibilità di vincere il secondo trofeo dopo la Coppa Italia. Leggi su 90min (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ila Juve, si gioca la possibilità di vincere il secondo trofeo dopo la Coppa Italia.

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - bonucci_leo19 : Delusi e arrabbiati quanto Voi per questa brutta serata. Niente da aggiungere. Ora testa alla finale di mercoledì c… - LegaSalvini : PROTESTA CONTRO STRETTA ANTI COVID, RISTORATORI BLOCCANO AUTOSTRADA A1 TRA NAPOLI E CASERTA CONTRO LE ULTERIORI RES… - robecuom : - TonySignoretta : RT @Boboj29: Detto che a me della Supercoppa non me ne frega nulla, devo aggiungere che: La voglio vincere perche' contro c'e' il Napoli, p… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli contro Ronaldo contro Insigne, il cuore di Juve-Napoli batte sulla sinistra La Gazzetta dello Sport Napoli, contro la Juventus servirà un'impresa. I 6 goal alla Fiorentina non ingannino

Stasera Juventus e Napoli si giocheranno il primo trofeo stagionale. Il match, alla luce di quanto è accaduto negli ultimi giorni, sembra più equilibrato che mai. I bianconeri, superiori sulla carta, ...

Corriere: Juventus-Napoli, per Pirlo vincere vorrebbe dire dimostrare che il ciclo non è finito

Corriere: Juventus-Napoli, per Pirlo vincere vorrebbe dire dimostrare che il ciclo non è finito e scacciare via la crisi ...

Stasera Juventus e Napoli si giocheranno il primo trofeo stagionale. Il match, alla luce di quanto è accaduto negli ultimi giorni, sembra più equilibrato che mai. I bianconeri, superiori sulla carta, ...Corriere: Juventus-Napoli, per Pirlo vincere vorrebbe dire dimostrare che il ciclo non è finito e scacciare via la crisi ...