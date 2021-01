Vaccino Covid, Moratti (FI): “Distribuzione in base al Pil”. Poi la smentita (Di martedì 19 gennaio 2021) La Vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, gela l’opinione pubblica: “Ripartire il Vaccino anti-Covid anche in base al Pil della Regione”. Ma poi aggiusta il tiro Ti Vaccino se produci Dopo i tagli da parte della Pfizer/ Biontech sulle scorte di Vaccino anti-Covid, ecco che la Vicepresidente della Regione Lombardia propone l’impensabile: “Ripartire le scorte in base ai redditi delle Regioni“. E così la neo assessora al welfare, Letizia Moratti, ha portato davanti al Commissario Arcuri una richiesta di Distribuzione dei precetti vaccinali che tengano conto del contributo che le regioni danno al Pil nazionale. Concorde sulla questione anche Fontana (Presidente della Lombardia) che ribadisce: “La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) La Vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia, gela l’opinione pubblica: “Ripartire ilanti-anche inal Pil della Regione”. Ma poi aggiusta il tiro Tise produci Dopo i tagli da parte della Pfizer/ Biontech sulle scorte dianti-, ecco che la Vicepresidente della Regione Lombardia propone l’impensabile: “Ripartire le scorte inai redditi delle Regioni“. E così la neo assessora al welfare, Letizia, ha portato davanti al Commissario Arcuri una richiesta didei precetti vaccinali che tengano conto del contributo che le regioni danno al Pil nazionale. Concorde sulla questione anche Fontana (Presidente della Lombardia) che ribadisce: “La ...

nzingaretti : Sami Modiano, sopravvissuto ad #Auschwitz, ha appena fatto il vaccino anti #Covid insieme a sua moglie Selma. Nel… - Corriere : Rifiutano il vaccino anti Covid, in Germania 7 infermieri licenziati - Corriere : Gina Lollobrigida fa il vaccino anti-Covid: «Non c’è da temere, io voglio vivere» - Stefano85626727 : RT @ganga2410: 'Ho visto il contratto dei vaccini', eurodeputata francese lancia la bomba sugli effetti collaterali - Il Tempo https://t.co… - simonews74 : @ScaltritiLab la gente sugli aerei ha paura come nel farsi il vaccino, perché è un'azione volontaria, che non avvie… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Vaccino Covid, sette infermiere licenziate in Sassonia perché hanno rifiutato il siero Il Messaggero La Lollobrigida è vaccinata: "Ci tengo a dire a tutti che non devono avere paura"

Gina Lollobrigida si è sottoposta al vaccino anti Coronavirus e ha voluto raccontare la sua esperienza in merito.

Germania, 7 infermieri rifiutano di farsi inoculare il vaccino anti-Covid: licenziati

Gli è stato dato un ultimatum di tre giorni, entro i quali dovevano decidere se tornare sui loro passi. Non l'hanno fatto. Ecco cos'è successo ...

Gina Lollobrigida si è sottoposta al vaccino anti Coronavirus e ha voluto raccontare la sua esperienza in merito.Gli è stato dato un ultimatum di tre giorni, entro i quali dovevano decidere se tornare sui loro passi. Non l'hanno fatto. Ecco cos'è successo ...