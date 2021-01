Subaru - La nostra intervista a Nicola Torregiani

Leggi su quattroruote

(Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo la laura in Economia e commercio e un'esperienza alla Daihatsu Italia,è approdato alla, occupandosi inizialmente di marketing e comunicazione: oggi riveste il ruolo di general manager sales dell'azienda. Ecco il suo bilancio dell'anno appena concluso e la sua visione delle tendenze in atto. Il 2020 è stato un anno molto particolare: si può dire che ci sia stata una ripresa della domanda business dopo il lockdown della scorsa primavera? Fin dalla fine del lockdown di primavera, laItalia ha registrato ogni mese una raccolta contratti superiore a quella dell'anno precedente. Questo risultato, comune a tutti i canali, vendita flotte incluse, è estremamente positivo considerando che il brand non ha potuto avvantaggiarsi degli incentivi statali. Sulla base di questo andamento positivo, ...