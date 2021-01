Etro: il gilet genderless più condiviso su Instagram (Di martedì 19 gennaio 2021) Le sfilate uomo (tutte digitali) per le collezioni Autunno-Inverno 2021-22 hanno regalato qualche must-have che sicuramente vedremo apparire anche nel guardaroba femminile. Uno su tutti è il gilet genderless presentato da Etro e messo immediatamente in vendita sul sito del marchio. Limited edition Si tratta di un’edizione limitata e decisamente colorata. Il gilet Etro apparso sulla passerella della collezione maschile Autunno Inverno 2021/22 è velocemente stato ripostato in molte stories di Instagram, nei profili dei più fashionisti e di molti influencer. Realizzato in mohair e lana vergine, il gilet è caratterizzato da un motivo a trecce intervallate da chevron. Si presenta in tre tonalita? fluorescenti – giallo, fucsia e blu – ed è contraddistinto da una versione ... Leggi su amica (Di martedì 19 gennaio 2021) Le sfilate uomo (tutte digitali) per le collezioni Autunno-Inverno 2021-22 hanno regalato qualche must-have che sicuramente vedremo apparire anche nel guardaroba femminile. Uno su tutti è ilpresentato dae messo immediatamente in vendita sul sito del marchio. Limited edition Si tratta di un’edizione limitata e decisamente colorata. Ilapparso sulla passerella della collezione maschile Autunno Inverno 2021/22 è velocemente stato ripostato in molte stories di, nei profili dei più fashionisti e di molti influencer. Realizzato in mohair e lana vergine, ilè caratterizzato da un motivo a trecce intervallate da chevron. Si presenta in tre tonalita? fluorescenti – giallo, fucsia e blu – ed è contraddistinto da una versione ...

vincef_ : RT @hipsterdelcazzo: “L’idea strana che ha etro del fall/winter.Scendi con solo un gilet addosso e una collanina e ti metti a grattar via i… - GQitalia : Sono in edizione limitata... veloce! - Pe_An_Uts : RT @hipsterdelcazzo: “L’idea strana che ha etro del fall/winter.Scendi con solo un gilet addosso e una collanina e ti metti a grattar via i… - cicciopuz : RT @hipsterdelcazzo: “L’idea strana che ha etro del fall/winter.Scendi con solo un gilet addosso e una collanina e ti metti a grattar via i… - FabioTradigo : RT @vogue_italia: Tutto quello che c'è da sapere sul gilet di @EtroOfficial che sta spopolando su Instagram #EtroFW21 -

